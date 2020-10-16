На Чернігівщині невідомі обстріляли позашляховик кандидата в мери

Вчора, 15 жовтня, близько 6-ї ранку на автошляху між селами Линовиця та Бубнівщина Прилуцького району обстріляли позашляховик. Водій автівки не постраждав.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Facebook.

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Під час огляду обстріляного позашляховика поліцейські виявили отвори, схожі на кульові.

Невідомий стрілець влучив у лобове скло автівки та у скло передніх дверцят з боку водія.

Обставини події наразі встановлюються.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Досудове розслідування триває.

Як стало відомо Високому Валу з власних джерел, це автомобіль кандидата на посаду міського голови міста Прилуки — Сергія Ткаченка.