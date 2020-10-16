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Оля Полякова дала оценку своим вокальным данным

16.10.2020

Певица Оля Полякова нашла что ответить тем, кто критиковал ее вокальные данные во время выступления на шоу «Танці з зірками».

Сама певица в восторге от своего голоса и манеры исполнения и не собирается скрывать очевидное. Об этом Полякова заявила в новом видео для подписчиков в Instagram.

«Как вам мой вчерашний номер? По-моему, было феерично. Поэтому пойдите, посмотрите и оставьте комментарий. Я пою идеально. Что же делать, певица такая, идеально пою. Кажется, что фанера всегда. Ребята, я просто пою. О****но», — заявила Полякова.

: Новости Ю

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