Украина «сольет» секретную информацию «дочке» разведки Китая, – волонтер

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорилась о сотрудничестве с украинским филиалом китайской компании «Хуавей». Та, в свою очередь, находится под санкциями Запада из-за работы на разведку КНР.

Об этом написал на своей странице в Facebook спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. В частности, стороны подписали меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

«Теперь расшифровываю доступно. «Хуавей» – дочернее предприятие, работающее непосредственно на Министерство государственной безопасности КНР. Грубо говоря – это дочернее предприятие разведки КНР. И это доказанный спецслужбами и официальными источниками США факт. За что, эта «корпорация» и получила санкции», – объяснил Макарук.

«И мы отдаем им в вотчину нашу Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины… Я напомню о куче двусторонних соглашений между КНР и Россией в сфере обороны и обмена информацией. Вы там на всю голову?» – возмутился он.

Отметим, что после того, как информация получила огласку, новость о подписании меморандума с «Хуавей» внезапно исчезла с сайта Госспецсвязи. При попытке перейти по ссылке система выдает ошибку.



