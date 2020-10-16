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В Винницкой области полицейский вымогал $5 000 взятки за продление срока аренды земельного участка

16.10.2020

Начальника сектора реагирования патрульной полиции Бершадского отдела в Винницкой области задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в своём Telegram-канале.

По данным следствия, правоохранитель вымогал и в итоге получил взятку размером 5 тысяч долларов от предпринимателя за решение вопроса с продлением срока договора аренды земельного участка на территории сельского совета Винницкой области.

Задержали  начальника сектора за получение неправомерной выгоды, согласно ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В данный момент продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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