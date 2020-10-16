З початку року українці витратили на нові авто майже 2 мільярди доларів

За 9 місяців 2020 року українці придбали майже 60 тисяч нових машин. Загальна сума куплених авто склала майже 2 мільярди доларів.

Як стало відомо MMR, пік продажів нових авто припав на липень, тоді на вітчизняному ринку було реалізовано понад 8 тисяч нових автівок.

Бестселером ринку нових авто залишається кросовер Kia Спортедж.

Нагадаємо, нещодавно Запорізький автозавод запустив виробництво нової моделі – купе-кросовера Рено Аркана. За даними офіційного сайту Рено в Україні, новинка ЗАЗу коштує від 477 900 грн.

: mmr.net.ua

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