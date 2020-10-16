В Харькове сотрудники ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги

Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований и его знакомого 20 тысяч долларов. Сотрудники ведомства задержали вымогателя.

Об этом в пятницу, 16 октября, информирует пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, житель города Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого 20 000 долларов США. Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых планируется установить всех причастных к преступлению.

«В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», — добавили в ведомстве.