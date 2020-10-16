Окупанти переозброюються: з Росії на Донбас на заміну Т-64 перекидають танки Т-72Б, – розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості з’єднань і частин першого і другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними українськоїрозвідки, триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б.

“Вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 будуть розміщуватися на спеціальних майданчиках для демонстрації таким чином виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки лінії зіткнення”, – сказано в повідомленні.