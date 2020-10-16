Дипломат — Зеленскому: Не нужен опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум

Экс-замминистра иностранных дел, дипломатический советник премьер-министра в 2015-2016 годах Даниил Лубкивский прокомментировал вопрос из «всенародного опроса» о Будапештском меморандуме.

«Обращаюсь к тем из нашего дипломатического цеха, кто по должности общается с президентом. Найдите, пожалуйста, способ и скажите Зеленскому, что он — президент Украины и согласно Конституции осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью. Ему не нужно спрашивать у людей дополнительное право на признание этих полномочий», — пишет дипломат на своей странице в Facebook.

Лубкивский отметил, что Зеленский может прямо сегодня записать обращение к властям США, Великобритании и Франции с требованием выполнить Будапештский меморандум.

Дипломат добавил, что президент также может публично, хоть и в эту секунду, обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и назвать его агрессором, убийцей и преступником, покалечившим судьбу миллионов людей и нарушившим Будапештский меморандум.

«И не надо опросов. Украинский народ поддержит такие обращения без них. Коллеги, те из нашей дипломатической профессии, которые работают непосредственно с президентом, пожалуйста, избегайте политических манипуляций. Не попрекайте 2014-19 годами, ведь и тогда вы были в числе тех дипломатов, которые влияли на принятие решений», — добавил дипломат.