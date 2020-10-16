Зеленский в Турции помолился за Украину и встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем

В рамках своего рабочего визита в Турцию президент Владимир Зеленский посетил Вселенский патриархат, где совместно с представителями украинской громады в Турции принял участие в совместной молитве за Украину в церкви Святого Георгия. Об этом сообщает Укринформ.

На текущий момент глава государства проводит встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Президента сопровождает супруга Елена Зеленская, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Так, Владимир Зеленский выразил благодарность Его Святейшеству за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх предоставляет Украине.

Глава государства также заявил о намерении лично обсудить с патриархом ситуацию на Донбассе.

«Хотя и сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное — о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России — очень хочется, чтобы они вернулись домой», — подчеркнул президент.

Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского Патриархата.





