Дієтологи розповіли про те, як вибрати олію для здорового харчування

Магазини пропонують великий вибір різних рослинних олій. Багато з них позиціонуються як більш здорова альтернатива звичному нам соняшниковій олії і тим більше тваринним жирам.

Дієтологи нагадують, що стереотипи про здорову їжу не завжди вірні. Експерт міжнародної інформаційної ради з продовольства Кріс Соллід пояснив The Healthy, що при виборі олії потрібно керуватися тим, як в ньому поєднуються насичені і ненасичені жири. Слід віддавати перевагу продуктам з високим вмістом останніх.

Слід також мати на увазі, що те, що олія вважається «хорошою», не робить її корисною для здоров’я. “Кулінарні олії дуже калорійні – одна столова ложка містить близько 120 калорій, а одна чашка – близько 1900 калорій”, – звертає увагу Соллід. Навіть найкориснішу рослинну олію дієтологи рекомендують використовувати в помірній кількості.

Оливкова олія відома високим вмістом МНЖК, проте поліненасичених (ПНЖК) омега-3 жирів в ній не так багато в порівнянні з іншими рослинними оліями. До того ж оливкова олія починає руйнуватися при більш низьких температурах в порівнянні з іншими оліями.

Соллід звертає увагу на користь ріпакової олії. Вона є відмінним джерелом мононенасичених жирних кислот (МНЖК) і містить більше омега-3 альфа-ліноленової кислоти. Остання є незамінною жирною кислотою, яку організм людини самостійно не виробляє, а отримує тільки з їжі. Ще одна корисна альтернатива – соєва олія. Вона більш жаростійке в порівнянні з оливковою, містить більше омега-3 жирів і володіє нейтральним смакам.

При цьому Соллід не рекомендує зловживати кокосовою олією. “Було доведено, що кокосова олія підвищує рівень і “хорошого”, і “поганого” холестерину”, – пояснює дієтолог. Він радить використовувати цю олію в невеликих кількостях виключно для додання їжі особливого смаку, а готувати на більш корисних оліях.

: ukrhealth.net

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