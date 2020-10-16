Главный санврач объявил, сколько больных с коронавирусом в сутки выдержит система здравоохранения Украины

Украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«10 тысяч новых случаев Covid-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут равномерно распределены по всей стране. Если же эти 10 тысяч будут сконцентрированы в одном регионе, «то будет сложно».

Ляшко добавил, что Минздрав учитывает динамику развития эпидемии в каждом регионе и сейчас готовность отечественной системы здравоохранения лучше, чем весной.

«Мы по каждой области учитываем варианты и смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших», — сказал замминистра.

По его словам, в других странах заболеваемость Covid-19 на данный момент, как и в Украине, выше, чем когда-либо.

«Помните Италию, где в марте 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франция дала 30 тыс. за сутки, и да, там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев», — заявил Ляшко.

«В марте мы говорили, что у нас коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика», — сказал санврач.