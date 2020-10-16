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Коронавирус вернулся на борт американского авианосца «Теодор Рузвельт»

17.10.2020

На борту авианосца USS «Теодор Рузвельт», где весной была зафиксирована вспышка коронавируса, зарегистрированы два новых случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Моряки сами проинформировали о появившихся симптомах, незамедлительно получили необходимую медицинскую помощь и были перевезены с корабля в изолятор», — заявил спикер ВМС Зак Харрелл.

«На авианосце неукоснительно применяются все меры по минимизации последствий (вспышки коронавируса) в соответствии с распоряжениями Центра по контролю и профилактике заболеваний и ВМС, чтобы защитить здоровье наших моряков и остановить распространение вируса», — добавил Харрелл.

Он подчеркнул, что командование четко применяет систему отслеживания людей, которые могут быть потенциально заражены COVID-19.

В конце марта авианосец «Теодор Рузвельт» из-за вспышки коронавируса на борту был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Среди членов команды авианосца, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Все 100% членов команды прошли тестирование.

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