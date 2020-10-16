В Киеве пожилой водитель Mercedes после замечания расстрелял BMW из револьвера

Вечером пятницы в Киеве на улице Большая Васильковская рядом с торговым центром «Интервал-плаза» случилось дорожное происшествие со стрельбой. Поводом к ней стал конфликт водителей двух легковушек.

Об этом «Стране» сообщили источники в правоохранительных органах.

В полицию обратился киевлянин — житель Печерска. Он заявил, что его автомобиль расстрелял из револьвера неизвестный, который затем скрылся.

Как выяснилось позже, инцидент начался с того, что потерпевший направлялся домой на своем BMW и едва не столкнулся с Mercedes черного цвета, который создал аварийную ситуацию и грубо подрезал его авто. Притормозив на светофоре, водитель BMW сделал замечание крупному пожилому мужчине, управлявшему Mercedes. Однако тот не стал отвечать на упрек, а молча вытащил из бардачка предмет, похожий на револьвер, и произвел несколько выстрелов в сторону водителя BMW.

Позже при осмотре полицией автомобиля в водительской двери были обнаружены входные отверстия от нескольких пуль. Предположительно, револьвер был под патрон Флобера, то есть травматического действия.

Сейчас полиция разыскивает стрелка, заведено уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет тюрьмы. По описанию потерпевшего, дорожному хулигану на вид около 60 лет, он массивного телосложения. Пока известно, что номер машины автохама закреплен за другим автомобилем марки Toyota.