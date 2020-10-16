Две украинские лаборатории получили больше миллиона на создание вакцины от коронавируса

Две украинские лаборатории получили более миллиона гривен инвестиций на разработку собственной вакцины от коронавируса.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина24».

«Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами находятся в Харькове и Львове. На сегодня этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма — в Харьков», — заявил он.