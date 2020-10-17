Сначала граница: США поддерживают позицию Украины по выборам на Донбассе

США поддерживают позицию Украины, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей и обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время прямого включения Вашингтон-Киев на тему урегулирования на Донбассе, передает «Укринформ».

«Процедура выборов не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий», — заявил он.

По словам Кента, США поддерживают территориальную целостность Украины. При этом он добавил, что весь Донбасс является территорией Украины.