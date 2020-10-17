Украина готовит новое разведение войск на Донбассе

Украина готовится к очередному разведению войск в четырех направлениях и открытию двух пунктов пропуска на линии разграничения до 10 ноября. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «Укринформ».

Открыть КПВВ планируют в населенных пунктах Счастье и Золотое.

«У нас на сегодня готовится к открытию – надеюсь, к 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже», — отметил Резников.

По состоянию на сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования. Однако окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

«Процесс Минска несколько заблокирован из — за позиции Российской Федерации и их «прокси», которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске», — отметил Резников.

Следует отметить, что КПВВ «Золотое», единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области, закрыли в 2016 году. Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ в Станице Луганской.