Девушка решила похвастаться кольцом и положила его на нос собаки, но питомец сорвал ее планы

Пользователь сайта Reddit захотела оригинально сообщить, что она выходит замуж. Девушка положила на мордочку своего пса помолвочное кольцо, чтобы сделать красивое фото. Но осуществить задуманное ей не удалось.

Весь процесс девушка сняла на телефон и поделилась роликом с другими реддиторами. Сначала питомец покорно выполнял команды хозяйки, но когда за кадром раздался мужской голос, песик съел колечко. “Разве что-то может пойти не так, если я покрасуюсь своим колечком?”, – написала пользователь с ником DanyHeatley50in07.

Девушка не ожидала такого поворота событий и потому быстро забыла о красивой фотографии. Ролик позабавил пользователей сайта и они принялись оставлять шутливые комментарии.

“Может, твой парень передумал и специально дал псу команду съесть кольцо?”, “Не переживай, ты рассталась с ним ненадолго!”, “Блин, ну это правда смешно! Надеюсь, твой пес в порядке!”, – пишут реддиторы.

: internetua.com