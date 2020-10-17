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СМИ: Исламист, обезглавивший учителя в Париже – москвич

17.10.2020

В убийстве преподавателя в Париже подозревается 18-летний уроженец России. Об этом сообщает «Baza».

«В консульстве России во Франции подтвердили, что по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа проходит 18-летний москвич», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что вероятный преступник подписан в Twitter как «Чечен_270». Сейчас аккаунт заблокирован.

«На след подозреваемого полицейские вышли после того, как в одном из Twitter-аккаунтов была опубликована фотография отрезанной головы», – отмечает издание.

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