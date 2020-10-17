Журналист показал перспективы СЭЗ на Донбассе на примере распиленного завода в Лисичанске

Идея создания на Донбассе свободной экономической зоны бесперспективная. Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Денис Казанский.

В качестве аргумента он приводит ситуацию вокруг государственного стекольного завода «Пролетарий» в Лисичанске. По словам журналиста, его пилят на металлолом, не смотря ни на какие публикации и жалобы.

«Предприятие, где ранее работали тысячи людей, тупо добивают на глазах у всего города. Говорят, сейчас там остались одни корпуса, в которых уже нет никакого оборудования», — написал он.

Казанский напоминает, что завод арендовал и довел до банкротства экс-мэр Лисичанска, а нынче нардеп «Оппозиционной платформы – за жизнь» Сергей Дунаев.

В 2017 году целостный имущественный комплекс «Пролетария» вернулся под контроль государства. Однако восстанавливать производство не стали, а порезали завод на металл.

Журналист интересуется, зачем проводить опросы про СЭЗ на Донбассе, если реально не уничтожать, а запустить государственное предприятие.

«Найти инвестора для совместного партнёрства, закупить новое современное оборудование и хотя бы работать на половину мощности от былых объемов? Производство стекла — это же не сверхтехнологии. Для государства — это несложная задача», — добавил он.

Казанский резюмировал, что, если уж в настоящее время так поступают с промышленностью подконтрольной части Донбасса, то о каких-то СЭЗ говорить не приходится.