Более половины из 3 тыс. опрошенных российских предпринимателей прогнозируют снижение спроса на продукцию или услуги более чем вдвое по итогам текущего года по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные мониторинга эффективности мер государственной поддержки, который провел аппарат уполномоченного при президенте РФ (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В опросе, предоставленном ТАСС пресс-службой бизнес-омбудсмена, участвовали владельцы и руководители компаний из 85 регионов страны.

«Так, 51,95% ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию или услуги их компании снизится более чем вдвое по сравнению с 2019 годом. Треть респондентов (32,48%) считают, что спрос сократится на 20-50% по отношению к прошлому году», — сказали в пресс-службе.

При этом 12,19% респондентов уверены в сохранении спроса или его падении не более чем на 20%, а оставшиеся 3,38% убеждены в увеличении спроса в этом году.

Упавший и не восстановившийся потребительский спрос считают главной трудностью в текущий момент две трети участников опроса (67%).

Далее с большим отрывом следуют такие ответы, как «невозможность платить налог на имущество или платежи по договору» (26%), «невозможность платить заработную плату и налоги с фонда оплаты труда» (26%), «неплатежи со стороны контрагентов» (25%), уточнили в пресс-службе.

Самой необходимой мерой поддержки респонденты назвали снижение налоговой нагрузки (70% ответов).

Помимо этого, 68% считают, что «лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин». Следующие по популярности меры — льготные кредиты (35% ответов) и стимулирование спроса (28%).

Шанс выживания своей компании в случае повторного введения самоизоляции 74% респондентов оценили на 50% и ниже, из них 17% уверены, что точно не переживут повторные ограничения.