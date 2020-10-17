Злочевский наступает

Ринат Ахметов может проиграть крупный газовый проект

6 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ООО «Астрогаз» к Государственной службе геологии и недр, признав противоправной ее бездеятельность. Речь идет об игнорировании ведомством Романа Опимаха обращения компании на получение специального разрешения на пользование недрами Пирковского нефтегазоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).

Сомнений в затягивании геологическим ведомством с ответом никаких. По данным «ОЛИГАРХА», соответствующий пакет документов «Астрогаз» передал в Госгеонедра ровно два года назад, в октябре 2018 года, а в ответ тишина.

Казалось бы, тут самое время воспользоваться так называем принципом «молчаливого согласия», прописанном в Законе «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». Он подразумевает, что субъект хозяйствования получает право на необходимые ему виды деятельности (или разрешения) автоматически при определенных условиях. «При условии, если ним поданы заявка и документы в полном объеме, но в установленный законом срок документ разрешительного характера (или решение об отказе в его выдаче) не направлен заявителю», – говорится в Законе.

Но в случае ООО «Астрогаз» применение принципа «молчаливого согласия» невозможно. Почему? Из-за предыстории отношений этой компании с Госгеонедрами.

Спецразрешением на пользование недрами вышеупомянутого Пирковского месторождения «Астрогаз» владел еще с 2007 года. С того времени компания прилично вложилась в «свой» участок, проведя его геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, по результатам которого была осуществлена так называемая «апробация запасов». Эта самая апробация, по существовавшим несколько лет назад правилам, являлась достаточным основанием для внеконкурсной выдачи специального разрешения.

Как раз на получение нового спецразрешения на пользование недрами по упрощенной процедуре (без аукциона) в ООО «Астрогаз» стали претендовать несколько лет назад, когда к своему завершению подходил срок действия «старой» лицензии компании. Для этого компания подала в Государственную службу геологии и недр Украины заявление в октябре 2018 года, но эта история не достигла своего финиша до сих пор.

На что ушло все это время? На выявление сильнейшего в зале суда. Так, летом прошлого года «Астрогаз» обратился в Окружной административный суд Киева с заявлением о необходимости обязать Госгеонедра выдать лицензию принудительно. Но еще когда этот процесс находился на начальной стадии, появилось третье лицо. Суд привлек к участию в споре «Астрогаза» с Госгеонедр киевскую компанию «Нефтегазэксплуатация», аффилированную с группой ДТЭК Рината Ахметова.

На фото – Ринат Ахметов

«Заявленные ООО «Астрогаз» исковые требования касаются предоставления права пользования недрами Пирковского нефтегазоконденсатного месторождения с целью геологического изучения, которое расположено в пределах Пирковской площади. Между тем, распоряжением Кабмина от 5 июля 2019 №507-р «Об определении победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов» ООО «Нефтегазэксплуатация» определено одним из победителей конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Зинковский. Как утверждает представитель ООО «Нефтегазэксплуатация», после подписания и государственной регистрации сделки обществу как инвестору будет предоставлено специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения с последующей добычей углеводородов и на выполнение работ, предусмотренных соглашением о разделе продукции, в пределах участка Зинковский (в т.ч. на территории Пирковской площади)» – говорится в материалах дела.

Площадь Зинковского участка, чьи ресурсы газа оцениваются в 3,8 млрд куб м, составляет 571,4 кв. км, из которых восьмую часть (72 кв км) занимает Пирковская площадь. Владельцем Зинковского участка структура Ахметова стала как раз летом прошлого года, когда Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции признала ООО «Нефтегазэксплуатация» и родственную ей Oil & Gas Overseas Trading B.V. победителями конкурса по отбору инвестора для разработки этой территории.

На тот момент ООО «Астрогаз» было подконтрольно британской нефтегазовой компании Cadogan Petroleum, основным бенефициаром которой является итальянец Алессандро Бенедетти. Шансов у последнего на победу в схватке с самым богатым владельцем украинского паспорта минимум.

Тем удивительнее выглядит вышеупомянутое решение Окружного админсуда Киева от 6 октября, которое обязывает Государственную службу геологии и недр рассмотреть обращение «Астрогаз» о выдаче ему лицензии. Более того. Сам факт рассмотрения заявки компании Госгеослужбой ничего не гарантирует: по его итогам та может принять как положительное, так и отрицательное решение.

Но все меняется если учесть один значительный нюанс. По данным «ОЛИГАРХА», в конце прошлого года ООО «Астрогаз» сменило своего бенефициара – его поглотила группа известного газового магната Николая Злочевского, которая начала этот процесс еще весной 2019-го. За плечами у Злочевского десятки успешных кейсов по «вытряхиванию» из Госгеонедр нужных ему лицензионных площадей. А значит расслабляться Ринату Ахметову в борьбе за Пирковское месторождение как минимум рано.

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