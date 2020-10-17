Німці назвали найнадійніші авто у віці близько 10 років

Експерти «Загального німецького автомобільного клубу» поділилися інформацією про найбільш безпроблемні вживані авто віком близько 10 років, власники яких користувалися послугами механіків ADAC.

Мобільні екіпажі автомеханіків німецького автоклубу ADAC, які надають допомогу власникам автомобілів, що зламалися в дорозі склали свій рейтинг надійності автомобілів.

Спеціалісти складають звіти по кожній несправності, яка траплялась з машиною в дорозі. Лідерство чи аутсайдерство цього рейтингу дуже відносне, оскільки на надійність автомобіля у віці близько 10 років впливає багато факторів одним з основних являється своєчасне та кваліфіковане обслуговування.

Отже рейтинг ADAC не про абсолютну надійність, а про випадки поломок в наслідок несвоечасного або неякісного обслуговування.

Суперміні

Ламаються рідше:

Hyundai i10 – 83 авто на 10 000

Пропустить через 2

Toyota Aygo – 89

Kia Picanto – 105

Ламається частіше: Fiat 500 – 395: Акумулятор (на машинах 2009-2012 року випуску), паливний насос (2012), шланг системи опалення (2009-2012), охолодження двигуна (2009-2010), термостат (2010).

Міні

Ламаються рідше:

Mitsubishi Colt – 48 авто на 10 000

Audi A1 – 113

Honda Jazz – 157

Ламається частіше: Peugeot 206 – 422: Випускна система, глушник (на машинах 2009-2011 років випуску), акумулятор (2009-2011), датчик колінвала (2009-2010).

Малий середній клас

Ламаються рідше:

Mercedes A-Класу – 86 авто на 10 000

BMW X1 – 88

Toyota Auris – 197

Ламається частіше: KIA cee’d – 625: Стартер (2011), акумулятор (2009-2012), паливний насос (2009-2010), педаль зчеплення (2011), датчик колінвала (2009-2010), ланцюг ГРМ (2009-2010, 2012), іммобілайзер (2009), свічки запалювання (2009-2012).

Середній клас

Ламаються рідше:

Audi A4 – 188 авто на 10 000

BMW 3 серії – 191

Toyota Avensis – 315

Ламається частіше: Ford S-Max – 700 : Система рециркуляції газів (на машинах 2009 року випуску), стартер (2009), акумулятор (2009-2012), паркувальне гальмо (2009), паливна система (2009), контроль тиску наддуву (2009), фільтр сажі (2009-2010), свічки розжарювання (2009), іммобілайзер (2009-2010).

Фургони

Ламаються рідше:

VW Crafter – 228 авто на 10 000

Mercedes-Benz Sprinter – 243

VW Transporter – 288

Ламається частіше: Fiat Ducato – 367: Стартер (на машинах 2009-2012 року випуску), генератор (2009-2010), паливний фільтр (2009, 2011), неполадки двигуна в цілому (2009, 2012).

Слід зауважити, що в класифікаторі ADAC сегмент кросоверів не виділено: результати «паркетників» доводиться шукати серед даних інших авто порівняних габаритів. Нічого дивного: 10-12 років тому сегмент не був «густонаселеним», а мода на кросовери в Європі ще не спалахнула.

Проте, дані на них вже є: крім BMW X1, що піднявся в трійку лідерів сегменту «Малий середній клас» з індексом 88, до звітів потрапили Mitsubishi ASX тих років з результатом в 158 проблем на 10 000 машин, Audi Q5 – 183, Nissan Qashqai – 243, Skoda Yeti – 260 і Volkswagen Tiguan – 299 проблем. «Антигероєм» сегменту став паркетник Ford Kuga з індексом у 476 скарг на 10 000 авто.

: auto.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.