Известный ирландский актер Колин Фаррел ошеломил внешностью на съемках нового фильма «Бэтмен».

Так, в Сети появились снимки со съемочной площадки картины, в которой 44-летняя звезда играет злодея Пингвина. Именно в этой роли его невозможно узнать.

На снимках он довольно гладкий вид. Также можно увидеть, что у него полулысая голова и шрамы на лице.

Своим видом Фарелл в этом образе напоминает члена мафиозной группировки.

Примечательно, что в комиксах, взятых в основу фильма, Пингвин имеет совсем другой вид. Там по описанию он носит шляпу-цилиндр и костюм-тройку. И интересно, что именно в таком виде персонаж был в фильме 1992 года «Бэтмен возвращается», которого сыграл Дэнни ДеВито.

: Новости Ю