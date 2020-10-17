Королева Летиція в ідеальному пальто Varela на національному святкуванні (фото)

На святі на честь Національного дня Іспанії королева Летиція з’явилася на публіці у сукні-футлярі бордового відтінку, поверх якого одягнула червоне пальто Varela.

Пряма лінія розрізу і три зав’язки замість звичних гудзиків окреслюють фігуру, створюючи «тонкий і дзвінкий» силует.

Образ Летиція доповнила червоним клатч-конвертом Margit, градієнтними човниками Lodi і перстнем Karen Hallam, з яким королева не розлучається практично ніколи.

: bilshe.com

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