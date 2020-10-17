На Подоле в Киеве бетономешалка смяла пять автомобилей

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Также в результате аварии пострадали пешеходы, и только чудом обошлось без жертв – травмы оказались не смертельными.

Об этом передает “dtp.kiev.ua” на странице в Facebook.

Согласно предварительной информации, у бетономешалки отказали тормоза. Габаритный транспорт двигался вниз по довольно узкой дороге по улице Лукьяновской в сторону Верхнего и Нижнего Валов, что на Подоле.

Из-за проблем с тормозной системой произошел наезд на другие авто. В итоге бетономешалка смяла 5 машин, причем некоторые получили сильные повреждения.

“Три авто разбиты очень сильно. Тут ремонт на сотни тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

Также грузовик задел пешеходов, которые проходили по этому спуску – пострадали два человека.

Отмечается, что водитель был трезв.

Портал “Киев оперативный” опубликовал видео момента столкновения.