На Київщині п’яний молодик викрав лімузин і врізався у паркан

У селищі Рокитне Київської області 21-річний чоловік викрав лімузин Lincoln Town Car.

Власник автомобіля залишив ключі від замка запалювання в салоні, а дверцята не закрив, чим і скористався молодик, що проходив повз, — повідомляє поліція Київщини.

Після цього правоохоронці отримали два повідомлення — власник лімузина повідомив про викрадення, а друге повідомлення стосувалось ДТП неподалік. Як ви здогадались, вони були пов’язані.

«З’ясувалось, що молодик викрав автомобіль та поїхав на ньому у власних справах. По дорозі нетверезий керманич не впорався з керуванням та зіткнувся з парканом», — пише поліція.

21-річному місцевому жителю загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом, керування авто напідпитку та скоєння ДТП.

Кримінальну справу поліція порушила за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).