СБУ виявила на Луганщині два схрони з боєприпасами

У Луганській області Служба безпеки України виявила на дні змілілих водоймищ два схрони з боєприпасами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одну зі схованок правоохоронці знайшли у Новоайдарському районі на березі річки Айдар поблизу села Маловенделівка. Там зберігалось п’ять артилерійських снарядів калібру 152 мм загальною вагою 40 кг у тротиловому еквіваленті та майже 500 патронів калібру 7,62 мм.

Другий схрон працівники спецслужби виявили на дні висохлого озера біля села Старий Айдар Станично-Луганського району – 38 гранат Ф-1 та майже 300 набоїв різного калібру.

За даними СБУ, обидві схованки було закладено у 2014-2015 роках. Зловмисники облаштували їх під водою, однак через посуху схрони опинилися на поверхні ґрунту.

Небезпечні арсенали знищено у взаємодії з Національною поліцією та вибухотехнічною службою ДСНС.