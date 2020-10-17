Королева Елизавета II впервые вышла в свет после карантина (фото)

С марта 2020-го королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп, находились на самоизоляции в Виндзорском замке, после чего отправились в шотландский замок Балморал, а затем в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк. Тогда монархиня минимизировала количество встреч, видевшись лишь изредка с родными, и выходила на связь только посредством Zoom-звонков.

Теперь же королева пребывает в Виндзорском замке и вернулась к своим королевским обязанностям. На днях Елизавета II уже осуществила свой первый выход в свет. Вместе со старшим внуком, принцем Уильямом, она посетила Лабораторию оборонной науки и техники Портон-Даун в окрестностях города Солсбери. В рамках визита монархи поучаствовали в официальном открытии нового центра энергетической аналитики. Примечательно, что на встречу королева прибыла на вертолете, а принц Уильям приехал на машине.

Помимо этого, Елизавета II и Уильям пообщались со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и преступности, с учеными, изучающими природу химического оружия и вирус COVID-19, а также прогулялись по зданию, где им показали новейшие военные разработки.

: harpersbazaar.com.ua