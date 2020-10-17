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Портников пояснив, навіщо Зеленському Будапештський меморандум і чому це нікому не допоможе

17.10.2020

Щодо безглуздості кожного із запитань, які запропонував президент країни Володимир Зеленський для проведення його «недореферендуму», сказано чимало. Ми, звичайно ж, маємо справу із примітивною політичною технологією, єдина маніпулятивна мета якої – якимось чином збільшити рейтинг партії Зеленського, якої не існує, на місцевих виборах і полегшити олігархії доступ до фінансових потоків іще й на рівні регіонів, міст і сіл. Але навіщо при цьому Зеленському Будапештський меморандум?

А тому, що імітація політичної активності президентом і його найближчим оточенням триває.  Для Зеленського вже стало очевидним, що Мінський процес не працює. І річ не в тому, що Володимир Путін утратив до процесу переговорів у Мінську інтерес. Він ніколи цього інтересу не мав. Путін утратив будь-який інтерес до Зеленського – після того, як зрозумів, що новий український президент не збирається перед ним капітулювати. Путіна цікавить Медведчук.  Зеленський для Кремля – тимчасове явище, людина, владу якої потрібно послаблювати, а країну – дестабілізувати.  Виявилося, що просто перестати стріляти – мало.

Але Зеленському потрібно імітувати готовність продовжувати пошук миру. Адже кожен новий день його перебування при владі для олігархічних кланів – це час бенкету під час чуми, даруйте, під час коронавірусу.

І тоді з’являється ідея Будапештського меморандуму. Нехай українці її підтримають, і ми звернемося до гарантів нашої безпеки.

Непогодженість тільки в тому, що серед цих гарантів – Російська Федерація. У Кремля своя інтерпретація Будапештського меморандуму. Там переконують, що країни-гарантки зобов’язалися не захищати нашу країну, а не застосовувати проти неї ядерної зброї. Тобто Росія порушить меморандум тільки тоді, коли скине атомну бомбу на Київ – й ані днем раніше.

Але навіть якщо інші країни дотримуються тексту й духу меморандуму, а не його російської інтерпретації – немає ніякого розуміння того, як документ може спрацювати, якщо його порушує один цз гарантів безпеки України.  І при цьому якщо цей гарант безпеки – ядерна держава. Від часу появи ядерних держав ні в кого немає відповіді на питання, як їм з’ясовувати стосунки між собою, навіть якщо вони порушують свої зобов’язання. Але є одне чітке розуміння, з яким доведеться рахуватися навіть нам: ядерні держави не можуть воювати між собою, тому що це призведе до зникнення планети. Всієї планети, включно з Україною. А якщо з’ясовуватимуть стосунки через Україну – України насамперед.  Спочатку зникнемо ми, а потім вже вся решта. Втім українцям це вже буде не дуже важливім. Вони цього не побачать.

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І за всієї гіпертрофованості цього пояснення факт залишається фактом: інші країни-гарантки не підуть на відкритий конфлікт із Москвою. Санкції проти Росії вони вже й так запровадили. Для того, щоби посилювати ці санкції, ніякий меморандум не потрібен. Тим ппче, що його обговорення тільки продемонструє безсилля інших гарантів – кому таке сподобається?

Чому ж наші політики – Зеленський тут не перший – постійно експлуатують тему меморандуму?  А тому що це набагато простіше, ніж сказати українцям правду – попереду в нас десятиліття запеклого протистояння із Кремлем. Це, зрозуміло, в тому разі, якщо ми хочемо вижити як держава, а не перетворитися на черговий федеральний округ – навіть якщо правителям цього округу буде легко реалізовувати низькопробні серіали для перегляду в московських чи петербурзьких кінотеатрах.

 

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