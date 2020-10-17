В Житомирській області озброєний чоловік намагався зґвалтувати малолітню дитину

У п’ятницю, 16 жовтня, ювенальним прокурором Коростенської місцевої прокуратури забезпечено розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні замаху на зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Ухвалою Коростенського районного суду особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За даними слідства, 15.10.2020, близько 18.00 год., один із жителів Коростенського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив до себе додому під приводом пригостити солодощами малолітню дитину. Погрожуючи ножем, намагався вступити у статеві зносини, однак дитині на допомогу прийшов місцевий житель та завадив скоїти злочин.

Правоохоронцями затримано особу на місці скоєння злочину. Також 16.10.2020 особі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Коростенський відділ поліції.

Процесуальне керівництво здійснює Коростенська місцева прокуратура.