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Жестокое нападение в Киеве: мужчина подстрелил и избил прохожего

17.10.2020

Хулигана уже задержала полиция. В Киеве на улице Борщаговской 30-летний житель города напал на прохожего, передают «Факты». 

Свидетели происшествия рассказывают, что мужчина подошел к прохожему и начал с ним ссориться. Затем злоумышленник достал оружие, выстрелил ему в живот и начал бить в голову.

Пострадавший получил медицинскую помощь на месте происшествия, а хулигана задержала полиция.

Злоумышленнику вынесли подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

 

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