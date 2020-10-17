Новый вид неприятного насекомого назвали в честь COVID-19

Мексиканские зоологи во время карантина из-за COVID-19 открыли и описали новый вид паразитарной осы-наездника и дали насекомому название Stethantix covida, пишет The Epoch Times.

Так, зоологи Андрей Халаим и Энрике Руис Канчино из Автономного университета Тамаулипас в Мексике описали пять новых видов ос Дарвина. Самая маленькая из них была обнаружена в период карантина. Видовой эпитет осы «covida» — это неприятное напоминание о пандемии коронавирусной инфекции.

Новый вид отличается от других представителей рода Stethantix, в частности, небольшим размером. Длина тела осы составляет 3,5 миллиметра, а длина переднего крыла 2,8 миллиметра. От ближайшего родственника — Stethantix oaxacana — описанный вид отличается формой яйцекладки и несколько более длинными щеками. Как и другие, близкие ей виды, оса вероятно паразитирует на жуках из семейств долгоносиков и блестянок. Живет насекомое в Центральной Америке и встречается практически по всей территории Мексики и Гватемалы.

Отметим, что осы Дарвина — насекомые-паразиты, которые обычно откладывают свои яйца внутрь или на поверхность личинок других видов — бабочек, жуков, муравьев и других, — чтобы обеспечить своему потомству запас свежего корма.