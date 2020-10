Установлен новый температурный рекорд на Земле

Ученые Центра исследования климатических систем Массачусетского университета в США определили, что температура Атлантического океана поднялась до беспрецедентных значений за последние три тысячи лет. О новом рекорде сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали слои донных отложений в озере на острове Элсмир в северной части Канады. Они измерили концентрацию титана, попавшего на дно с продуктами выветривания горных пород, определяя таким образом температуру и атмосферное давление в регионе в прошлом. Самые низкие температуры были зафиксированы в 1400-1600 годах до нашей эры, а самые теплые — в последнее десятилетие.

Когда над Северной Атлантикой устанавливаются низкие температуры, относительно низкое атмосферное давление наблюдается на большей части канадской Арктики и Гренландии. Это связано с более медленным таянием снега в этом регионе и более высоким содержанием титана в отложениях. Когда океан теплее, атмосферное давление выше, снег тает быстро и концентрация титана уменьшается.

: rusjev.net