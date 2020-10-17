В Україні лікарняні ліжка вже заповнені на 62,3%, – МОЗ

Лікарняні ліжка в Україні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%. Найгірша ситуація у Донецькій та Луганській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, у Донецькій області показник заповнювання ліжок становить 91%, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, у Чернігівській області – 69%.

Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Житомирській областях цей показник нижче 50%.

Крім цього, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який повинен бути не вище 40. В середньому по Україні він становить 187,3.