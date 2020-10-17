Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, – МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Федерального авіаційного управління Сполучених Штатів Америки про використання повітряного простору біля окупованого Російською Федерацією Криму.

Як передають “Крим.Реалії”, речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко зазначила, що в документі, ухваленому США, йдеться про зняття заборони на здійснення польотів у західній частині Сімферопольського району польотної інформації, тобто в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування делегована Україні.

“Повітряний простір над тимчасово окупованою територією АРК був і залишається недоступним для планування та виконання польотів. Зазначені зміни були внесені за результатами взаємодії фахівців Державіаслужби України та Украероруху з Федеральною авіаційною адміністрацією США”, – йдеться в коментарі МЗС України.