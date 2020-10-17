Труханов собрался переименовать проспект Небесной сотни в Одессе в проспект Маршала Жукова

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что намерен переименовать проспект Небесной Сотни в проспект Маршала Жукова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации», — написал глава Одессы.

По словам Труханова, для возвращения проспекту Небесной Сотни названия проспект Маршала Жукова есть законные основания. Мэр Одессы уверен, что Жуков не попадает под закон о декоммунизации, так как был борцом с фашизмом.

Кроме того, городская историко-топонимическая комиссия поддержала переименование улицы Инглези в улицу 25-ой Чапаевской Дивизии. Труханов объяснил решение тем, что это формирование защищало Одессу от оккупантов в годы Второй мировой войны.

Он добавил, что впереди много работы и эти переименования — первые шаги на пути к «восстановлению исторической справедливости».