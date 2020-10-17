Глава МЗС Австрії міг підхопити коронавірус на зустрічі з колегами із ЄС

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він міг заразитися на зустрічі зі своїми колегами з Європейського союзу в понеділок.

Про це заявила його прессекретар в суботу вранці, – передає Європейська правда.

Поки що Шалленберг не має симптомів і перебуває на домашньому карантині.

Зараження Шалленберга дає підставу вважати, що Рада у закордонних справах ЄС в понеділок стала так званою подією суперпоширення інфекції.

Його бельгійська колега Софі Вілмес заявила в п’ятницю, що йде на самоізоляцію з підозрою на симптоми.

“Є підозра, що Шалленберг міг заразитися на Раді з закордонних справ у Люксембурзі в понеділок”, – заявила прессекретар.

Шалленберг також був присутній на засіданні кабінету міністрів в середу, але члени уряду були в масках. Із запобіжною метою всі члени уряду Австрії здадуть тести на коронавірус в суботу.