Ермак отчитался о визите в Турцию и показал «фото с тарелками»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах поездки президента Владимира Зеленского в Турцию и пошутил о тарелках на столе.

Как написал Ермак в Facebook, у президента уже третий за две недели успешный зарубежный визит.

«Очевидно, что из Турции, так же как и после саммита Украина-ЕС и Великобритании, наша делегация возвращается с отличным результатом – конкретным, и закрепленным в нескольких документах», – отметил он.

По словам главы ОП, сильно увеличивается военное сотрудничество, существенно усиливается сотрудничество по линии структур безопасности. Кроме того, Турция поддержала стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО.

Ермак опубликовал фото за столом переговоров, где возле каждого участника стоят тарелки с десертом.

«На фото тарелки будто-бы у всех есть. Но прошу оппонентов не расслабляться, «зрада» сама себя не найдет! Поэтому с нетерпением жду, что будет в этот раз (может на моей тарелке кто-то «усмотрит» роспись под хохлому или что)», – пошутил он.



