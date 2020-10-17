Степанов объяснил, как голосовать украинцам на самоизоляции

Украинцам, желающим проголосовать на выборах 25 октября, но находящимся на самоизоляции, необходимо до 20.00 23 октября подать в избирательную комиссию соответствующее заявление со справкой от медицинского учреждения о состоянии здоровья.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Уже в следующее воскресенье, 25 октября, у нас по всей стране будут проходить местные выборы. Мы хотим, чтобы они прошли максимально безопасно для здоровья украинцев, поскольку эти выборы будут отличаться от всех предыдущих. В таких условиях мы их еще не проводили, в условиях такого дополнительного вызова, как COVID-19», — сказал Степанов.

Он отметил, что Министерство здравоохранения предоставило соответствующие рекомендации по проведению выборов ЦИК, Киевской городской госадминистрации и областным госадминистрациям, которые касаются технических моментов. А также объяснил, как будут голосовать избиратели, находящиеся на самоизоляции, которым рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.