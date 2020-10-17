У мережі показали 300-сильну «Копійку» з неймовірним кліренсом (відео)

На Youtube-каналі «ПривітТачка» показали незвичайну брутальну версію старої «Копійки».

Унікальну машину створили на базі Nissan Patrol. У японського позашляховика «Копійка» за позичила роздавальну коробку і мости.

Під капотом – V8 від Toyota, який генерує близько 300 «коней». У парі з двигуном працює автоматична трансмісія.

Модернізовані «Жигулі» мають розширювачі арок, силові бампери і пороги, саморобний шноркель і позашляхові шини розмірністю 37 дюймів.

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: mmr.net.ua

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