В Запорожской области полицейские не дали мужчине повеситься

Двое сотрудников патрульной полиции не позволили жителю села Зеленополье свершить самоубийство из-за жизненных неурядиц.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

16 октября около 17.10 в отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что ее муж пытается покончить жизнь самоубийством. Правоохранители, понимая, что ситуация критическая, на своей служебной машине за 23 минуты преодолели расстояние в 41 километр.

Прибывшие на вызов, патрульные увидели жену, тещу и двух детей семи и трех лет, которые ждали помощи во дворе, потому что не знали как остановить главу семьи от рокового шага. На лестнице на чердак уже с узлом веревки на шее стоял человек. Сотрудники полиции начали общаться с ним и пытались убедить отказаться от рокового шага: около 40 минут продолжались уговоры, но 31-летний хозяин не оставлял своего намерения, тогда полицейский срезал веревку и стянул мужчину с лестницы.

Пострадавший был госпитализирован, впоследствии, мужчина будет направлен на прохождение реабилитации в специализированное заведение.