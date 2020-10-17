Житель Харьковщины убил бывшую невестку отверткой, чтобы забрать внука

В Харьковской области 58-летний злоумышленник нанес бывшей невестке несколько ударов отверткой, после чего закопал тело в карьере. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Харьковской области.

«14 октября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней девушки. Она рассказала, что ее 37-летняя знакомая 13 октября пошла на встречу со свекром и до настоящего времени не вернулась», — сообщили в полиции.

В тот же день полицейские объявили женщину в розыск и провели комплекс мероприятий. В частности, обследовали прилегающую территорию в поисках вещественных доказательств, а также опросили возможных свидетелей и очевидцев.

«Как выяснили следователи в ходе его (злоумышленника. — Авт.) допроса, женщина была убита 13 октября через час после ее исчезновения. Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу в свой автомобиль и лишил ее жизни, нанеся несколько проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал. Свои действия задержанный объяснил ненавистью к женщине. Ранее он уговаривал ее отказаться от воспитания 8-летнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и воспитывать самостоятельно», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.