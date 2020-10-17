Супрун отреагировала на скандал, где учительница унизила ребенка за ответ на украинском языке

Учительница из Одессы во время урока рисования отчитала и унизила ученицу за то, что она ответила ей на украинском языке. Этот скандал уже несколько дней обсуждается в соцсетях.

На него отреагировала и бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, учителя, который позволяет себе унижать ребенка, должны уволить с работы и никогда не позволять ему работать. Ведь такая ситуация никогда не произошла бы в европейских странах.

Супрун отмечает, что другая вещь, которую невозможно обойти вниманием – то, как преподаватель обвиняет ученицу, что она якобы «выше всех», потому что разговаривает на украинском. Но это все происходит в Украине, где государственный язык – именно украинский.

Экс-министр Минздрава также вспоминает закон о буллинге (или травле, когда действия обидчика наносят вред физическому или психическому здоровью). И за это в Украине предусмотрена административная ответственность – штраф или общественные работы.

Когда учительница говорит всему классу учеников, что одна ученица считает себя «выше всех», то так она пытается травить ребенка и еще и подстрекает к этому других учеников,

– заявила Супрун.

Сейчас известно, что учительницу уволили, однако она так и не извинилась ни перед ребенком, которому нанесла психологический вред, ни перед классом.

«То, что именно использование украинского языка стало поводом для травли в сознании этой преподавательницы, демонстрирует насколько сильно уже «поработала» российская пропаганда. Потому что это является элементом гибридной войны, которую ведет Кремль, которая в частности имеет целью обесценить и уничтожить украинский язык», – отметила экс-министр Минздрава.

Супрун считает, что если просто закрывать на такое глаза, то подобные истории будут повторяться. Поэтому она дала советы родителям, чей ребенок мог бы попасть в такую ситуацию. Она советует следить:

Если ваш ребенок говорит вам, что в школе на него давят из-за украинского языка или любых других причин;

Даже если ваш ребенок не говорит вам об этом, но он возвращается из школы печальным и подавленным;

Если с вашим ребенком все в порядке, но вы замечаете, что в его классе травят или оскорбляют других детей и, возможно, ваш ребенок является соучастником этого;

Если вы учитель и замечаете, что ваш коллега позволяет себе унижать учеников;

Если вы директор школы, в которой учителя игнорируют законодательство и давят на учеников.

Супрун призывает не молчать о таких вещах. К примеру, вы можете поговорить с обидчиком, с ребенком, его родителями, обратиться в правоохранительные органы и тому подобное. «Это очень важно, ведь именно от школы во многом зависит воспитание будущих поколений украинцев и будущее страны», – добавляет она.