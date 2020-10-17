Как защититься от штрафа 170 000 гривен за «евробляху»?

Несколько последних месяцев таможня штрафует владельцев автомобилей на еврономерах, нарушивших сроки пребывания в Украине, на 170 тысяч гривен. И суды их поддерживают.

Компания «Дорожный адвокат» рассказала, в каком случае «евробляхеры» могут не опасаться такого штрафа…

Адвокаты исходят из того, что нормы статей 470 и 481 Таможенного кодекса о введении штрафов в размере до 170 000 гривен и о конфискации машин действуют с 22 августа 2019 года.

До 22 августа 2019 года за нарушение сроков пребывания автомобиля с еврономерами в Украине предусматривался штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен. Про конфискацию автомобилей вообще речь не шла.

Статья 58 Конституции говорит, что законы не имеют обратного действия во времени кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность. То есть нельзя наказывать за деяния, которые на момент их совершения не были по закону правонарушением. Об этом говорится и в решении Конституционного Суда № 1-рп / 99 от 9 февраля 1999 года.

Таким образом, суды не имеют право штрафовать на 170 000 гривен владельцев авто на еврономерах, если нарушение таможенных режимов транзита или временного ввоза совершено до 22 августа 2019 года.