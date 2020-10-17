В Украине дебютировал обновленный Mercedes-Benz E-Class

Обновленное семейство Mercedes-Benz E-Class официально дебютировало в Украине. Автомобили уже в Украине, доступны в салонах дилеров и ждут своих владельцев. А нам удалось во время презентации не только изучить новинки, но и опробовать их на дороге.

Подробно о новшествах расскажем ниже, но в целом отметим, что после рестайлинга «ешка» ничуть не растеряла своих ездовых качеств – это по-прежнему интересный в управлении автомобиль. При этом он остался очень комфортным и заметно прибавил в оснащении.

Впервые даже базовая версия E-Class обладает экстерьером спортивной линии исполнения Avantgarde Line с крупной трехлучевой звездой в центре решетки радиатора. Ключевым моментом в свежем облике обновленного E-Class стала новая передняя часть кузова с большим количеством хромированных деталей. Фары полностью светодиодные даже в базе. А в качестве опции E-Class предлагает светодиодные MULTIBEAM с технологией управления дальним светом ULTRA RANGE.

Заднюю часть кузова седана дизайнеры модернизировали с помощью нового бампера, двухсекционных горизонтальных фонарей и новой крышки багажника. Также предложили три новых варианта окраски кузова: «Высокотехнологичный серебристый», «Серый графит металлик» и «Серебристый Мохаве». Есть и новые варианты отделки салона, среди которых комбинации «Серая магма/Серый «Нева» (Avantgarde), «Черный/Коричневый орех» (Exclusive) и «Серая магма/Бежевый макиато» (Exclusive). А также отделка деревом — «Ясень пористый серебристый» или «Корень грецкого ореха» и алюминием – матовым или шлифованным «под карбон». Звучит классно, согласитесь? И выглядит также, можем подтвердить.

В рамках рестайлинга E-Class получил по-новому оформленное рулевое колесо. Оно предлагается в трех версиях: с отделкой кожей, с комбинированной отделкой кожей и деревом, а также в исполнении «Суперспорт».

Обновленный E-Class серийно оснащен двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма (26 см) каждый, которые расположены под общим стеклом, формируя один широкоформатный экран. А в качестве опции предлагаются дисплеи диагональю 12,3 дюйма (31,2 см). В зависимости от настроения или под стать текущему оформлению интерьера водитель может переключаться между четырьмя различными стилями: современным классическим, спортивным с черно-желтым контрастом, прогрессивным с цифровым отображением информации или сдержанным с необходимым минимумом данных.

Обновленный E-Class оборудован вспомогательными системами Mercedes-Benz новейшего поколения. Активная система экстренного торможения Active Brake Assist входит в стандартное оснащение и во многих ситуациях может использовать автономное торможение для предотвращения столкновения либо уменьшение степени его тяжести. А в пакете вспомогательных систем Driving Assistance Package, она теперь работает и при поворотах с пересечением встречной полосы движения. Этот пакет можно также дополнить некоторыми функциями Intelligent Drive, которые предлагаются в качестве опции. В этом случае, в пробке при регистрации дорожной разметки E-Class сможет взять на себя задачи удержания полосы движения и поддержания безопасной дистанции при движении со скоростью не выше 60 км/ч. Автомобиль сможет автоматически возобновить движение, если после полной остановки пройдет не более одной минуты.

Расширенную защиту предлагает активная система контроля «слепых» зон Blind Spot Assist с функцией предупреждения при выходе из автомобиля. В первую очередь, она способна, посредством активного тормозного вмешательства реагировать на автомобили в «слепой» зоне. Теперь она к тому же умеет посредством визуального сигнала на наружном зеркале заднего вида предупреждать пассажиров или водителя перед их выходом из стоящего автомобиля о том, что в критической зоне мимо них следует другой попутный транспорт, включая велосипед.

В Украине линейка двигателей обновленного E-Class состоит из бензиновых моторов мощностью от 197 до 367 л.с. и дизельных, развивающих от 160 до 330 л.с. Впервые в портфолио двигателей появляется четырехцилиндровый 2-литровый бензиновый мотор M 254 с наддувом в виде комбинации из работающего на отработавших газах турбокомпрессора и дополнительного электрического компрессора, а также с интегрированным стартер-генератором (ISG) второго поколения. При необходимости он обеспечивает дополнительные 15 кВт (20 л.с.) мощности и 180 Нм крутящего момента.

Модели с этим силовым агрегатом имеют бортовую сетью с напряжением 48 Вольт. А лучшая экономичность двигателя достигается благодаря системе рекуперации энергии и отключению мотора при движении накатом. Стартер-генератором ISG также впервые оборудован предлагаемый для E-Class шестицилиндровый 3-литровый рядный бензиновый двигатель М 256, благодаря чему он получает прибавку мощности на уровне 16 кВт (22 л.с.) и крутящего момента в 250 Нм.

Новшеством является турбокомпрессор секционной конструкции с объединением потоков, представляющий собой дальнейшее развитие технологии Twin Scroll с целью обеспечить еще более быструю реакцию системы турбонаддува. При необходимости – прежде всего, при низких оборотах ДВС – дополнительный электрический компрессор быстро создает необходимое давление наддува, способствуя очень динамичной реакции системы.

Завершает палитру двигателей шестицилиндровый 3-литровый дизельный агрегат OM 656, который, как и четырехцилиндровая 2-литровая версия OM 654 имеет расширенную систему нейтрализации отработавших газов. Для уменьшения содержания оксидов азота она включает: расположенный в непосредственной близи от двигателя накопительный катализатор для восстановления оксидов азота, дизельный сажевый фильтр (DPF) со специальным покрытием, катализатор селективного каталитического восстановления (SCR) с дозированным впрыскиванием реагента AdBlue) и дополнительный каталитический нейтрализатор SCR в днище автомобиля с отдельным дозированным впрыскиванием реагента AdBlue.

Одновременно с рестайлингом E-Class делает большой шаг вперед в сфере электрификации привода. Семь моделей (с дизельным и бензиновым двигателями, в кузовах «седан» и «универсал», с задним и полным приводом) доступные в виде подключаемых гибридов, которые заряжаются от розетки, сочетают в себе преимущества эффективных ДВС и высокотехнологичных электроприводов. Они демонстрируют великолепный расход топлива от 1,4 до 1,9 л на 100 км и запас хода на электричестве до 59 км (измерительный цикл NEDC) или до 53 км (измерительный цикл WLTP).

: avtomir.ua