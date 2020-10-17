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На Закарпатті рятувальники знайшли мертвим чоловіка, який пішов по гриби

17.10.2020

На Закарпатті рятувальники 17 жовтня знайшли у лісі мертвим чоловіка, який пішов по гриби.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

“Краяни повідомили, що ще 13 жовтня мешканець с. Чорна Тиса Рахівсього району 1958 року народження вийшов в ліс для збору грибів в район полонини Апшеняска Рахівського району та не повернувся”, – йдеться у повідомленні. 

Для його пошуків залучили фахівців трьох пошуково-рятувальних відділень.

О 13:40 17 жовтня рятувальники знайшли у лісі тіло чоловіка. Що саме стало причиною смерті встановлять правоохоронці.

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