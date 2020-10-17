Минздрав Украины может привлечь к борьбе с COVID-19 студентов-медиков

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в случае критической нехватки медицинского персонала к уходу за пациентами могут привлечь студентов-медиков и интернов.

Во время брифинга 17 октября Максим Степанов рассказал, что нагрузка на врачей постоянно увеличивается, поэтому к работе могут привлечь студентов и интернов, но только при определенных условиях, сообщает 24 канал.

У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечение студентов и интернов – ред. ). И у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать врачей-интернов и студентов 5-6 курса,

– сказал министр.

Степанов добавил, что студенты и интерны смогут работать только под руководством врача. По словам министра по-другому не может быть, ведь только «врач-специалист может оказывать медицинскую помощь самостоятельно».

Отметим, что вспышки коронавируса среди работников медицинской сферы в Украине регистрируют фактически ежедневно. В частности со вчерашнего дня болезнь диагностировали 359 медикам.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 19 204 медработников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 6,5%.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, каждый случай инфицирования коронавирусом среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.