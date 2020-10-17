Людей опять подкупают кашей: сети взорвало видео, как кандидат в мэры Винницы раздает гречку

Кандидат в мэры Винницы боксер Вячеслав Узелков кормил избирателей кашей на улице.

Видео разместили на Facebook-странице «Баба и кот».

Такой своеобразный подкуп людей на городской площади заметили 4 октября, перед местными выборами. Полевую кухню организовали кандидаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».





Пользователи сети прокомментировали такую «благотворительность» со стороны кандидатов.

В то же время полиция Винницкой области по данному факту открыла производство по ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей).

Отмечают, что при помощи угощения граждан приготовленными блюдами кандидаты от ОПЗЖ агитировали за политическую силу.