У світі може зникнути 40% рослин через зміну клімату

Науковці вважають, що глобальні зміни клімату можуть призвести до зникнення 40% світових рослин. Про це повідомляє ВВС, пише agronews.ua.

Так, група вчених зібрала дані про стан рослин з більш ніж 200 досліджень у 42 країнах. Вони встановили, що деякі види рослин зникають ще до того, як їх виявляють і дають назву.

Дослідники зазначили, що зниклі рослини могли б бути використанні для вирішення важливих завдань у різних сферах життя. Також нагадали, що кукурудза, цукровий очерет, соя, пальмова олія, ріпак і пшениця з-поміж 2500 рослин є головними джерелами для створення біопалива.

У своєму висновку науковці закликають світових лідерів почати активні дії щодо боротьби з втратою біорізноманіття.

: agronews.ua

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