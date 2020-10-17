Во Франции назвали имя чеченца из Москвы, который обезглавил учителя под Парижем

Французские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции – им оказался чеченец Абдулах А. Позже эту информацию подтвердила прокуратура.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на судебный источник.

Так, по данным журналистов, учителя убил чеченец, который был уроженцем Москвы. Имя 18-летнего подозреваемого указали со ссылкой на судебный источник – Абдулах А. Другие СМИ указывают и его фамилию – Анзоров.

Как пишут , прокуратура во Франции подтвердила сообщения СМИ о том, что напавшего на учителя под Парижем действительно звали Адбулах А. и он родился в Москве. При этом он проживал во Франции в статусе беженца.